В Сургуте во дворах идет работа по организации одностороннего движения

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-18T11:48:11+03:00

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В Сургуте продолжается работа по организации одностороннего движения во дворах. Так, 6 марта во дворе дома № 4 на улице Мелик-Карамова состоялась выездная инспекция.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Алексеев рассказал, что основная задача организации одностороннего движения – обеспечить проезд пожарной техники и автомобилей скорой медицинской помощи.

- В Сургуте ежегодно на 10 000 единиц прирастает количество автотранспорта. Это вызывает коллапс во дворах. Чтобы решить проблему, администрация совместно с управляющими компаниями проводит работу по организации одностороннего движения, благодаря чему в ЧС спецтехника сможет оперативно приезжать на место происшествия. Сэкономленные минуты могут спасти кому-то жизнь, – считает Сергей Алексеев. – В планах у администрации организовать одностороннее движение в 100 дворах города.

На сегодняшний день дорожные знаки, регулирующие направленность движения, установлены в семи дворах Сургута. Во дворе дома № 4 на ул. Маяковского система работает в пилотном режиме. В скором времени пройдёт собрание собственников, на котором будет принято окончательное решение о переходе на одностороннее движение.

ИСТОЧНИК KP.RU