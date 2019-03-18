В Когалыме задержан романтик за кражу денег с чужой карты
Купил одежду, телефон и цветы для любимой девушки житель Когалыме. Деньги на покупки он взял с чужой карты
Накануне в дежурную часть полиции Когалыма обратился 57-летний местный житель с заявлением о том, что с его банковской карты было похищено более 24 тысяч рублей.
Выяснилось, что в течение нескольких дней потерпевший распивал спиртные напитки у себя дома со своим ранее судимым 30-летним знакомым. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры передал свою банковскую карту гостю и попросил сходить в магазин. При этом он назвал пин-код от карты.
Молодой человек приобрел необходимые продукты и спиртные напитки, а также снял с указанной карты более 24 тысяч рублей. Он купил букет цветов своей девушке, а себе смартфон и верхнюю одежду. Часть оставшихся денег полицейские изъяли по месту жительства подозреваемого.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU