СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-18T11:01:44+03:00

В Когалыме задержан романтик за кражу денег с чужой карты. Фото с сайта pixabay.com

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Купил одежду, телефон и цветы для любимой девушки житель Когалыме. Деньги на покупки он взял с чужой карты

Накануне в дежурную часть полиции Когалыма обратился 57-летний местный житель с заявлением о том, что с его банковской карты было похищено более 24 тысяч рублей.

Выяснилось, что в течение нескольких дней потерпевший распивал спиртные напитки у себя дома со своим ранее судимым 30-летним знакомым. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры передал свою банковскую карту гостю и попросил сходить в магазин. При этом он назвал пин-код от карты.

Молодой человек приобрел необходимые продукты и спиртные напитки, а также снял с указанной карты более 24 тысяч рублей. Он купил букет цветов своей девушке, а себе смартфон и верхнюю одежду. Часть оставшихся денег полицейские изъяли по месту жительства подозреваемого.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU