2019-03-18T10:54:05+03:00
Общество

До старта Югорского лыжного марафона осталось менее трех недель

Лыжники уже обкатывают трассу
Алена Кульмухаметова
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До старта Югорского лыжного марафона осталось менее трех недель. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"До старта Югорского лыжного марафона осталось менее трех недель. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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Будущие участники Югорского лыжного марафона обкатывают трассу в пойме реки Горная и делятся своими впечатлениями. Их комментарии опубликовала «ЮграМегаСпорт».

- Трасса для марафона действительно огонь. Сегодня опробовал. Вот где надо было лыжню России делать, - делится впечатлениями Владимир Меркушев.

- Отличное катание на лыжах по трассе Югорского лыжного марафона, который состоится 6 апреля в 7 раз в Ханты-Мансийске! Шикарное состояние трассы! Супер погода! - пишет Константин Репин.

- Сегодня была длительная! Вместе с ребятами опробовал трассу. Получил кучу положительных эмоций как от трассы так и от коллективного забега! Трасса ещё кстати в процессе подготовки, местами лыжи проваливаются (но это недавний снегопад я думаю виноват) местами жестко, местами перемёты, но в целом кататься можно и нужно , - Виталий Кононен.

Напомним, Югорский лыжный марафон стартует 6 апреля в Ханты-Мансийске. Он не только станет финальным этапом серии FIS Worldloppet Cup, но и этапом российской серии Russialoppet. Финиш в Серии марафонов России является персональным достижением любого спортсмена, который, безусловно, хочется сохранить в памяти надолго. Для этого может быть использован личный паспорт марафонца Russialoppet.

ИСТОЧНИК KP.RU

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