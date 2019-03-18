2019-03-18T10:07:44+03:00
Происшествия

Жуткий авитаминоз толкнул сургутянина на кражу в аптеке

Сумма за препараты получилась внушительная
Алена Кульмухаметова
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Жуткий авитаминоз толкнул сургутянина на кражу в аптеке. Фото с сайта pixabay.comЖуткий авитаминоз толкнул сургутянина на кражу в аптеке. Фото с сайта pixabay.com
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Витамины на 4500 рублей похитил житель Сургута из аптеки. Полицейские нашли преступника.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, 43-летный мужчина похитил из аптеки, расположенной по улице Мира в Сургуте, витаминные комплексы на общую стоимость 4500 рублей. В отношении похитителя сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.

Ещё одна кража зафиксирована в Нягани. Женщина распитии спиртных напитков похитила у заявителя 5000 рублей. Ранее подозреваемая привлекалась к уголовной ответственности. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 106 преступлений, раскрыто 73, из них: 3 грабежа, 4 угона, 5 фактов мошенничества, 10 краж и 9 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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