2019-03-18T09:49:31+03:00
Общество

В Югре наградили лучших педагогов

Их поздравила губернатор округа
Алена Кульмухаметова
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В Югре наградили лучших педагогов . Фото "Сургутская трибуна"В Югре наградили лучших педагогов . Фото "Сургутская трибуна"
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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа накануне в Сургуте поздравила лучших педагогов округа в победе.

Итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Педагог года» проходили по шести номинациям.

Учитель года — учитель начальных классов средней школы № 5 Пыть-Яха Наталья Алямкина. Ей же победу присудило и ученическое жюри.

В номинации «Сердце отдаю детям» лучшей стала учитель технологии Сургутской школы № 31 Лариса Сакур. Но ученическое жюри победу отдало педагогу Центра детского творчества из Нижневартовска Наталье Пырван.

Лучший учитель родного языка и литературы в 2019 году — учитель начальных классов Казымской школы Белоярского района Любовь Захарова.

Директор Центра детского творчества Нижневартовска Анатолий Черногалов — руководитель года образовательной организации.

Звание «Педагог-психолог года» присуждено педагогу-психологу детского сада № 13 «Чебурашка» Нефтеюганска Марии Котовой.

Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения — воспитатель детского сада «Комарик» Ольга Прутьян из Березовского района.

- Успех завтрашнего дня зависит от нашей командной работы. Предстоящие 6 лет станут определяющими для вхождения России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. У нас запущено 7 региональных паспортов образовательных проектов. Цели, обозначенные в этих документах, востребованы отраслью, временем, людьми, — сказала Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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