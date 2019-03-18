2019-03-18T09:19:26+03:00
Происшествия

В Сургутском районе расследуют поножовщину, в которой погиб мужчина

До преступления мужчины вместе выпивали
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе расследуют поножовщину, в которой погиб мужчина. Фото с сайта pixabay.comВ Сургутском районе расследуют поножовщину, в которой погиб мужчина. Фото с сайта pixabay.com
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Убийство произошло в минувшие выходные в одном из посёлков Сургутского района. Спасти мужчину после ножевого ранения не удалось.

Как сообщили в следственном комитете Югры, возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего жителя поселка Белый Яр Сургутского района по статье «Убийство».

Преступление произошло в ночь на 16 марта в одном из домов в поселке Нижнесортымский Сургутского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый во время ссоры со своим знакомым ударил его ножом в живот. Потерпевший был госпитализирован, однако спасти его жизнь не удалось.

Подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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