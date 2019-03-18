2019-03-18T09:02:07+03:00
Происшествия

В Нижневартовске средь бела дня на мужчину напал подросток

Парнишка вырвал телефон и убежал
Алена Кульмухаметова
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Юноша так хотел телефон, но купить его пока не мог. Тогда подросток решился на грабеж.

- Полицейскими Нижневартовска возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка по статье «Грабеж». Находясь на улице Нефтяников, подозреваемый силой вырвал у 41-летнего мужчины сотовый телефон стоимостью 8000 рублей. Похищенное изъято. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

В Югре за прошедшие дни раскрыто 20 ранее зарегистрированных преступлений, из них: 8 мошенничеств, 5 краж, разбой и 3 случая незаконного сбыта наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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