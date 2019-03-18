СЕГОДНЯ 08:47 2019-03-18T08:47:36+03:00

В минувшие выходные в Югре в девяти ДТП пострадали 13 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югре

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Жёсткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Сургутском районе. На трассе занесло автомобиль.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 15 марта в 19:55 на 2-м км Северного обхода города Сургут в Сургутском районе водитель за рулём «Лада» не справился с управлением, допустил занос автомобиля, выехал на встречку, где произошло столкновение с «Ниссан».В результате происшествия, водители и пассажир автомобиля «Лада» получили травмы.

За отчетный период на территории округа зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек получили ранения, в том числе три несовершеннолетних.

Задержано 37 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 21 – за отказ от медицинского освидетельствования и 10 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 77 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU