В Югре стартовала акция «Безопасные весенние каникулы в Югре»
В преддверии и во время школьных каникул, 18 марта 2019 года на территории округа стартовала профилактическая акция «Безопасные весенние каникулы в Югре».
Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 19 и 20 марта пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления перевозки детей без детских кресел. 21 марта – профилактическая акция «Пропусти пешехода!».
В образовательных организациях сотрудники Госавтоинспекции проведут встречи с родителями, детьми и педагогами, на которых особое внимание уделят вопросам безопасного поведения детей на дорогах, проблеме нахождения на ледяных и снежных горках вблизи проезжей части, необходимости контроля за поведением и играми детей во время прогулок на улице.
Кроме того, состоятся патрулирования и рейды на прилегающих к общеобразовательным организациям территориях, а также в дворовых и жилых зонах с целью предотвращения нарушений ПДД детьми и подростками.
Продлится мероприятие до 24 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU