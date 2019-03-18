2019-03-18T07:30:26+03:00
Общество

В Югре стартовала акция «Безопасные весенние каникулы в Югре»

Рядом со школами и детсадами организуют патрули
Алена Кульмухаметова
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В Югре стартовала акция «Безопасные весенние каникулы в Югре». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Югре стартовала акция «Безопасные весенние каникулы в Югре». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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В преддверии и во время школьных каникул, 18 марта 2019 года на территории округа стартовала профилактическая акция «Безопасные весенние каникулы в Югре».

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 19 и 20 марта пройдет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей на предмет выявления перевозки детей без детских кресел. 21 марта – профилактическая акция «Пропусти пешехода!».

В образовательных организациях сотрудники Госавтоинспекции проведут встречи с родителями, детьми и педагогами, на которых особое внимание уделят вопросам безопасного поведения детей на дорогах, проблеме нахождения на ледяных и снежных горках вблизи проезжей части, необходимости контроля за поведением и играми детей во время прогулок на улице.

Кроме того, состоятся патрулирования и рейды на прилегающих к общеобразовательным организациям территориях, а также в дворовых и жилых зонах с целью предотвращения нарушений ПДД детьми и подростками.

Продлится мероприятие до 24 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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