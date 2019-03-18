В Нефтеюганске стройфирма задержала зарплату сотруднице

СЕГОДНЯ 07:24 2019-03-18T07:24:25+03:00

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Деньги в фирме водились, но руководство направляло их на другие цели. После образования задолженности предприятие прекратило свою деятельность.

Накануне, Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы».

Выяснилось, что руководство ООО «Стройкомплектация» свыше двух месяцев в полном объеме не выплачивало работнице общества заработную плату. Общая сумма задолженности составила свыше 100 тысяч рублей. При этом возможность производить выплаты у руководства фирмы имелась, однако деньги направлялись на другие цели.

Несмотря на то, что в настоящее время фирма прекратила свою деятельность следователи намерены заставить рассчитаться руководство с работницей. Ход расследования поставлен на контроль в аппарате следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU