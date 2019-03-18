2019-03-18T07:04:58+03:00
Общество

Погода в Югре 18 марта: похолодание и небольшой снег

Ветер юго-западного направления
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 18 марта: похолодание и небольшой снегПогода в Югре 18 марта: похолодание и небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В понедельник 18 марта в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег, изморозь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём +1,-4 градусов, местами до -9 градусов.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -2,-4 градуса.

В Сургуте преимущественно ясная погода и без осадков. Ветер юго-западный, южный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха -12, -9 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, западный 1-6 метров в секунду. Температура воздуха: -16, -7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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