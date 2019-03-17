2019-03-17T13:58:02+03:00
Происшествия

Житель Лангепаса может сесть на 10 лет за хранение наркотиков

Мужчина находится под подпиской о невыезде
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Житель Лангепаса может сесть на 10 лет за хранение наркотиковЖитель Лангепаса может сесть на 10 лет за хранение наркотиковФото: Татьяна Коркина
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В Лангепасе возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который подозревается в хранении наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, правоохранители во время проведения оперативных мероприятий изъяли у подозреваемого синтетическое наркотическое средство массой 1,17 граммов.

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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