СЕГОДНЯ 13:58 2019-03-17T13:58:02+03:00

Житель Лангепаса может сесть на 10 лет за хранение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Мужчина находится под подпиской о невыезде

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В Лангепасе возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего местного жителя, который подозревается в хранении наркотических средств.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, правоохранители во время проведения оперативных мероприятий изъяли у подозреваемого синтетическое наркотическое средство массой 1,17 граммов.

Теперь мужчина находится под подпиской о невыезде, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU