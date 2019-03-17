В Югорске полицейские поймали мужчину с наркотиками
В Югорске возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего молодого человека, который подозревается в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработки наркотических средств.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, молодого человека задержали сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Югорску во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Во время личного досмотра у мужчины обнаружено наркотическое средство синтетического происхождения массой 0,937 граммов.
Теперь ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU