Погода в Югре 17 марта: местами пройдёт умеренный снег

СЕГОДНЯ 04:33 2019-03-17T04:33:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Югре сегодня, 17 марта, ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой, по северо-востоку умеренный снег, изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура -12…-17 ºС, в западных районах -19…-24 ºС, в восточных -3…-8 ºС. Днем переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура -2…-7 ºС, в северных районах до -12 ºС.

В Ханты-Мансийск переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -13…-15 ºС, днем -5…-7 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU