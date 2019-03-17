2019-03-17T04:33:10+03:00
Общество

Погода в Югре 17 марта: местами пройдёт умеренный снег

Днём до -12 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Погода в Югре 17 марта: местами пройдёт умеренный снегПогода в Югре 17 марта: местами пройдёт умеренный снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 17 марта, ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой, по северо-востоку умеренный снег, изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с, в отдельных районах порывы до 15 м/с. Температура -12…-17 ºС, в западных районах -19…-24 ºС, в восточных -3…-8 ºС. Днем переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура -2…-7 ºС, в северных районах до -12 ºС.

В Ханты-Мансийск переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью -13…-15 ºС, днем -5…-7 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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