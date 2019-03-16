2019-03-16T16:51:36+03:00
Общество

В Югре начал подготовку к паводковому периоду

Наступления ЧС в округе не намечается
Алена Кульмухаметова
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В Югре начал подготовку к паводковому периоду. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре начал подготовку к паводковому периоду. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание КЧС при правительстве Югры. Были обсуждены организация вывоза снега из населенных пунктов, очистка люков сливных и канализационных каналов для отвода талых вод и своевременное закрытие ледовых переправ и зимников.

- В связи с увеличением уровня снегозапасов накапливается риск подтопления территорий. Центру гидрометеорологии необходимо организовать ежедневную публикацию гидрологического бюллетеня о состоянии водных объектов. Руководителям муниципалитетов — вывезти снег из населенных пунктов с целью снижения рисков затопления территорий поселений и провести работы по обеспечению безопасности эпидемиологически значимых объектов водоснабжения и гидротехнических сооружений, — сказала Наталья Комарова.

При возникновении ЧС, связанных с затоплением территорий, в распоряжении МЧС Югры — 11652 человека, 2259 единиц техники, 326 плавсредств и 13 комплексов беспилотных летательных аппаратов, подготовлено 67 пунктов временного размещения вместимостью более 10 тысяч человек. По предварительным данным, однако, наступления ЧС в округе не намечается.

Губернатор региона поручила до 25 марта утвердить мероприятия по обеспечению безаварийного пропуска льда и паводковых вод, привести в готовность силы и средства, привлекаемые на выполнение противопаводковых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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