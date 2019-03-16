В Ханты-Мансийске власти ввели режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 15:30 2019-03-16T15:30:37+03:00

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Постановление о введении режима повышенной готовности подписал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин по причине неблагоприятных погодных условий.

Синоптики прогнозируют, что с 15 по 18 марта 2019 года в окружной столице Югры ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду, сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, метелью и гололедными явлениями.

На этот период создан оперативный штаб для контроля за ситуацией и координации действий всех заинтересованных структур и ведомств.

Согласно документу в городе объединены все силы и средства для очистки окружного центра от снежных масс. Организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц отраслевых структур администрации города, муниципальных предприятий и управляющих компаний с целью своевременного реагирования на аварии и возможные чрезвычайные ситуации.

Уборка снега на территории Ханты-Мансийска происходит с привлечением дополнительных бригад, работающих посменно, а также с использованием всей имеющейся в предприятиях и организациях города техники.

Управление транспорта, связи и дорог администрации югорской столицы осуществляет мониторинг работы автобусов и машрутных такси.

Каждые два часа в единую дежурно-диспетчерскую службу югорской столицы поступает оперативная информация об обстановке на городских объектах и территориях, а также угрозе возникновения внештатных ситуаций.

ИСТОЧНИК KP.RU