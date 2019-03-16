Жители Ханты-Мансийска вышли на уборку снега в помощь коммунальщикам
По заверениям гидрометеорологического центра 15 марта в городе было зафиксировано рекордное количество осадков! В последний раз, подобный показатель был отмечен в 1973 году. Однако вчерашнее количество выпавшего снега превзошло эту цифру почти на 20%.
С половины восьмого утра 16 марта трудовые коллективы различных организаций Ханты-Мансийска вышли на расчистку улиц. Многие жители города и волонтеры, понимая трудность ситуации, бескорыстно помогают коммунальщикам. Так в школе № 8 и гимназии №1 к уборке территории подключились инициативные родители.
Круглосуточно в усиленном режиме сотрудники управляющих компаний и муниципальных предприятий расчищают окружной центр от снежных масс.
Более 360 человек очищают пешеходные зоны на территории школ, детских садов, спортивных объектов, пенсионного фонда и Совета ветеранов (входные группы, крылечки, пандусы, тротуары).
Добавим, что в Ханты-Мансийске продолжает действовать режим повышенной готовности. Все службы работают в круглосуточном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU