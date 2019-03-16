2019-03-16T09:27:20+03:00
Происшествия

Две югорчанки осуждены за ложный донос

Им предстоит выплатит штраф
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В январе прошлого года в дежурную часть полиции Советского района с заявлением о преступлениях обратились две местные жительницы.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, одна из женщин сообщила о краже, другая о мошенничестве. При этом обе женщины были предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Сотрудниками полиции была организована работа, направленная на раскрытие и расследование указанных вымышленных преступлений и установление обстоятельств их совершения.

Оказалось, что женщина, заявившая о факте кражи автомобиля, являясь ответственным хранителем авто по решению пристава-исполнителя за долги перед банком ее мужа, продала арестованный автомобиль. Затем, чтобы уйти от ответственности заявила о факте кражи.

В результате следующей проведенной проверки, полицейскими установлено, что приблизительно за два года до подачи заявления в Полицию о совершении в отношении заявительницы о мошенничестве, женщина заключила кредитный договор с одним из банков на сумму более 20 тысяч рублей, приобретя необходимый товар.

В настоящее время югорчанки осуждены и приговорены к штрафу в размере 5000 и 7500 тысяч рублей.

Также злоумышленницам придется возместить материальный ущерб, причиненный полицейским, соразмерный проделанной работе каждого сотрудника, за отвлечение сил и средств на проверку ложного сообщения в размере 2-х и порядка 32 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Югре 16 марта: снегопад и сильный ветер
В Ханты-Мансийске на борьбу со снегом вышли 300 дворников с лопатами
Югорчане празднуют приход «Крымской весны»
В Югре объявлено штормовое предупреждение
В Пыть-Яхе у мужчины полицейские обнаружили гашиш и коноплю
В Когалыме руководителей пожнадзора подозревают в получении взятки
Десятки жителей Сургута обратились в течение суток в травматологию
Пассажиры самолётов до Ханты-Мансийска приземлились в Ноябрьске
В Югре пройдут соревнования по конному спорту
В Югре задержан свердловчанин, уснувший на месте преступления
В Урае из-за непогоды возник затор на переправе через Конду
Жителей Югры приглашают принять участие в конкурсе «Великие имена России»
Жительница Югры назвала пароль и лишилась полумиллиона рублей с банковской карты
В Ханты-Мансийске на борьбу со снегопадом вывели всю спецтехнику
Аренда приносит прибыль жильцам многоквартирных домов в Нижневартовске
Житель Лангепаса обокрал собутыльника
Нищая пенсионерка из Сургута едет к дочери в Новосибирск
Сургутянин с авторазбора укатил три колеса
В Югру идут 20-градусные морозы
Двое сургутян перевели деньги интернет-мошенникам
Югорчанин получил год колонии за удар полицейскому
В Ханты-Мансийске создают интерактивный музейный комплекс
В Югре водитель «Лада Гранта» столкнулся с двумя грузовиками и остался жив