Две югорчанки осуждены за ложный донос

СЕГОДНЯ 09:27 2019-03-16T09:27:20+03:00

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В январе прошлого года в дежурную часть полиции Советского района с заявлением о преступлениях обратились две местные жительницы.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, одна из женщин сообщила о краже, другая о мошенничестве. При этом обе женщины были предупреждены об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Сотрудниками полиции была организована работа, направленная на раскрытие и расследование указанных вымышленных преступлений и установление обстоятельств их совершения.

Оказалось, что женщина, заявившая о факте кражи автомобиля, являясь ответственным хранителем авто по решению пристава-исполнителя за долги перед банком ее мужа, продала арестованный автомобиль. Затем, чтобы уйти от ответственности заявила о факте кражи.

В результате следующей проведенной проверки, полицейскими установлено, что приблизительно за два года до подачи заявления в Полицию о совершении в отношении заявительницы о мошенничестве, женщина заключила кредитный договор с одним из банков на сумму более 20 тысяч рублей, приобретя необходимый товар.

В настоящее время югорчанки осуждены и приговорены к штрафу в размере 5000 и 7500 тысяч рублей.

Также злоумышленницам придется возместить материальный ущерб, причиненный полицейским, соразмерный проделанной работе каждого сотрудника, за отвлечение сил и средств на проверку ложного сообщения в размере 2-х и порядка 32 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU