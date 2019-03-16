Погода в Югре 16 марта: снегопад и сильный ветер

СЕГОДНЯ 06:58 2019-03-16T06:58:57+03:00

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В субботу 16 марта в Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, метель, в северо-западных районах без осадков. Ветер северный 6 - 11 метров в секунду, в западных и центральных районах порывы 13 - 18 метров в секунду. Температура воздуха -5,-10 градусов, в южных районах +1,-4 градусов, в северных до -15 градусов. На дорогах ухудшение видимости и снежные заносы.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег, слабая метель. Ветер северный 6 - 11 метров в секунду, порывы 13 - 15 метров в секунду. Температура воздуха -6,-8 градусов.

В Сургуте облачная погода, снегопад, к вечеру прояснение. Ветер западный, южный, северо-западный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха: -4, -7 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный, юго-восточный , южный, западный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха: -6, -3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU