2019-03-15T15:59:28+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске на борьбу со снегом вышли 300 дворников с лопатами

Неблагоприятная погода сохранится до воскресенья
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске на борьбу со снегом вышли 300 дворников с лопатами. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскаВ Ханты-Мансийске на борьбу со снегом вышли 300 дворников с лопатами. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийска
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Аномальные снегопады и метель испытывают на прочность всех жителей Ханты-Мансийска.

Коммунальщики не первый день трудятся круглосуточно, люди и техника работают в безостановочном режиме.

На улицу помогать бороться со снежным пленом вышли трудовые коллективы Водоканала, Муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия, Управления теплоснабжения и инженерных сетей, Хантымансийскгаза, Горсвета, Управления по эксплуатации служебных зданий, Ритуальных услуг. Более 300 человек взялись за лопаты и скребки чтобы очистить окружной центр от снежных завалов.

Спецтехника очищает в первую очередь городские улицы, подъездные пути к объектам социального назначения, школам и детским садам, больницам, а также стоянки возле образовательных учреждений. Работники чистят тротуары, пандусы, остановки, ступеньки у крылец.

По оперативной сводке неблагоприятные гидрометеорологические явления в Ханты-Мансийске сохранятся до воскресенья. Завтра же, стоит ожидать сильный снег и ветер с порывами до 21 - 26 м/с. На дорогах - снежные заносы, ухудшение видимости, метель.

Управляющие компании и городские общественники призывают жителей Ханты-Мансийска быть осторожными на улице. Не подходить к зонам возможного схода снега, а также внимательнее вести себя за рулем автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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