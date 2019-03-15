Югорчане празднуют приход «Крымской весны»

СЕГОДНЯ 15:36 2019-03-15T15:36:00+03:00

Во всех городах и районах округа пройдут праздничные мероприятия

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Жители Ханты-Мансийского автономного округа в эти выходные празднуют пятилетие воссоединения Крыма и России. Во всех муниципалитетах пройдут различные мероприятия.

В Когалыме жители встретят праздник 16 и 17 марта. В шестой и восьмой школах Когалыма состоятся классные часы «Крым - наша История» и «Крым – путь на Родину». 16 марта Детская библиотека города приглашает на выставку «Наш Крым», где будут представлены книги, журналы об истории и достопримечательностях Крыма. 17 марта все желающие смогут принять участие в массовой лыжной гонке. В этот же день в СКК «Галактика» состоится праздничная программа «Севастополь! Крым! Россия!».

В Ханты-Мансийске 18 марта в 13:00 на Центральной площади гостей праздника будет ждать праздничный концерт «Крымская Весна» с участием представителей общественности и творческих коллективов города. В 18:00 культурно-досуговый центр «Октябрь» приглашает гостей и жителей города посетить гала-концерт II открытого городского конкурса патриотической песни «Вера. Величие. Память».

В Сургуте отметят праздник торжественным мероприятием, которое пройдёт на площади у памятника Кириллу и Мефодию 18 марта. В программе — выступление творческих коллективов города, спортивные и молодежные флэш-мобы.

В Нижневартовске в полдень на площади Юбилейной пройдет мероприятие «Крымская весна», посвященное праздничному событию.

Официальные делегации города Нижневартовска и городского поселения Пойковский примут участие в торжественных мероприятиях в городском округе Евпатория как города-побратимы. С 2015 года между Югрой и Республикой Крым реализуется соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, и культурном сотрудничестве.

Напомним, что Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за вхождение в состав России. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

ИСТОЧНИК KP.RU