2019-03-15T14:56:50+03:00
Общество

В Югре объявлено штормовое предупреждение

Жителей округа просят без надобности не выезжать за пределы поселений
Алена Кульмухаметова
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В Югре объявлено штормовое предупреждение. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Югре объявлено штормовое предупреждение. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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По данным Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, до конца дня 15 марта и ночью 16 марта местами на территории округа ожидаются очень сильный снег и метель, порывы ветра до 26 метров в секунду.

В связи с этим на дорогах могут образоваться снежные заносы, ухудшится видимость. Югорчанам не рекомендуется выезжать на загородные трассы и лишний раз не выходить из дома.

Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы продолжают следить за состоянием ледового покрова и рекомендуют вартовчанам отказаться от выхода на лед. В связи с потеплением структура льда меняется, он становится менее прочным.

По состоянию на 14 марта толщина льда на реке Обь в границах Нижневартовска составляет 66 сантиметров.

Для безопасного передвижения на транспорте следует использовать открытые ледовые переправы и понтонные мосты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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