В Пыть-Яхе у мужчины полицейские обнаружили гашиш и коноплю

СЕГОДНЯ 14:51 2019-03-15T14:51:56+03:00

Ему грозит до 15 лет тюрьмы

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Накануне в Пыть-Яхе задержан 26-летний местный житель. При досмотре у молодого человека обнаружено 10 граммов гашиша и 11 граммов конопли.

Полицейскими установлено, что злоумышленник купил у неизвестного лица 200 граммов гашиша. Сотрудники полиции изъяли наркотики в ходе проведения выемки почтовой корреспонденции.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в значительном размере». Мужчине в качестве максимальной меры грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Ведется следствие.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU