СЕГОДНЯ 14:37 2019-03-15T14:37:57+03:00

В Когалыме руководителей пожнадзора подозревают в получении взятки. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Двое сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы в городе Когалым получили почти 1,5 миллиона рублей взятки от руководителя фирмы.

Следователи Югры возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре за злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, руководитель отдела и его заместитель потребовали от директора коммерческой организации передать им часть денег от заключенных и исполненных договоров в области пожарной безопасности. Опасаясь, что работе фирмы могут препятствовать, её руководитель согласился с требованиями. В результате подозреваемыми были получены 1,4 млн. рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемые уволены со службы в связи с утратой доверия.

ИСТОЧНИК KP.RU