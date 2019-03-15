2019-03-15T14:29:33+03:00
Общество

Десятки жителей Сургута обратились в течение суток в травматологию

«Популярность» медиков спровоцировал гололёд
Алена Кульмухаметова
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Десятки жителей Сургута обратились в течение суток в травматологиюДесятки жителей Сургута обратились в течение суток в травматологиюФото: Татьяна Коркина
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В Сургуте растёт число пострадавших от гололедицы. Только за минувшие сутки в травматологическую больницу с ушибами и переломами обратились более сотни человек.

Как сообщили в больнице, утром помощь медиков после падения на улицах города ожидали сорок человек.

Сургутяне переживают «сюрпризы» погоды: плюсовая температура, мокрый снег и дождь превратили улицы и тротуары города в каток.

Кроме того, в городе увеличилось количество ДТП. С утра их произошло более 15. Водители не успевают сориентироваться и совершают ошибки.

По прогнозам синоптиков, такая погода сохранится еще в течение суток. После в округу придут морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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