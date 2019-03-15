Пассажиры самолётов до Ханты-Мансийска приземлились в Ноябрьске

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-15T14:02:17+03:00

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Два рейса авиакомпании Utair не долетели до аэропорта Ханты-Мансийска, сегодня, 15 марта, и попросили посадку в Ноябрьске на Ямале.

По словам сотрудников аэропорта, рейсы из Нижневартовска и Тюмени не смогли сесть в Югре из-за метели. Решено было лететь в Сургут, но там также бушует непогода. Потому самолёты оказались в Ноябрьске. С пассажирами всё в порядке.

Тем не менее аэропорт Сургута работает в штатном режиме. Почему было принято решение отправить данные рейсы в Ноябрьск остаётся загадкой. Рейс из Нижневартовска в столицу Югры должен был прибыть в 07:30 по местному времени, а рейс из Тюмени - в 08:40.

ИСТОЧНИК KP.RU