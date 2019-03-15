2019-03-15T14:02:17+03:00
Общество

Пассажиры самолётов до Ханты-Мансийска приземлились в Ноябрьске

Воздушные судна не смогли приземлиться из-за метели
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Пассажиры самолётов до Ханты-Мансийска приземлились в НоябрьскеПассажиры самолётов до Ханты-Мансийска приземлились в Ноябрьске
Изменить размер текста:

Два рейса авиакомпании Utair не долетели до аэропорта Ханты-Мансийска, сегодня, 15 марта, и попросили посадку в Ноябрьске на Ямале.

По словам сотрудников аэропорта, рейсы из Нижневартовска и Тюмени не смогли сесть в Югре из-за метели. Решено было лететь в Сургут, но там также бушует непогода. Потому самолёты оказались в Ноябрьске. С пассажирами всё в порядке.

Тем не менее аэропорт Сургута работает в штатном режиме. Почему было принято решение отправить данные рейсы в Ноябрьск остаётся загадкой. Рейс из Нижневартовска в столицу Югры должен был прибыть в 07:30 по местному времени, а рейс из Тюмени - в 08:40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре пройдут соревнования по конному спорту
В Югре задержан свердловчанин, уснувший на месте преступления
В Урае из-за непогоды возник затор на переправе через Конду
Жителей Югры приглашают принять участие в конкурсе «Великие имена России»
Жительница Югры назвала пароль и лишилась полумиллиона рублей с банковской карты
В Ханты-Мансийске на борьбу со снегопадом вывели всю спецтехнику
Аренда приносит прибыль жильцам многоквартирных домов в Нижневартовске
Житель Лангепаса обокрал собутыльника
Нищая пенсионерка из Сургута едет к дочери в Новосибирск
Сургутянин с авторазбора укатил три колеса
В Югру идут 20-градусные морозы
Двое сургутян перевели деньги интернет-мошенникам
Югорчанин получил год колонии за удар полицейскому
В Ханты-Мансийске создают интерактивный музейный комплекс
В Югре водитель «Лада Гранта» столкнулся с двумя грузовиками и остался жив