СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-15T13:52:33+03:00

В Югре пройдут соревнования по конному спорту. Фото с сайта департамента физической культуры и спорта Югры

Лучшего ездока будут выбирать из пяти регионов

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Зрелищное мероприятие ожидается в конце марта в Ханты-Мансийске. С 28 по 31 марта пройдут открытые региональные соревнования по конному спорту.

Как сообщает департамент физической культуры и спорта ХМАО-Югры, мероприятие состоится в конноспортивном клубе «Мустанг». В соревнованиях примут участие спортсмены из Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, Челябинской, Тюменской и Омской областей.

Жюри, в состав которого вошли судьи всероссийской и междугородней категорий из г.Санкт-Петербурга, г.Москвы, Новосибирской и Иркутской областей, Пермского края предстоит выявить сильнейших по конкуру и выездке.

ИСТОЧНИК KP.RU