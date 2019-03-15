В Югре задержан свердловчанин, уснувший на месте преступления
Обокрал сетевой магазин, сильно устал и прилёг поспать у кассы житель Свердловской области. Там его и задержали белоярские полицейские.
Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района поступило телефонное сообщение от директора одного из сетевых магазинов поселка Сосновка, о том, что в магазине возле кассы находится спящий мужчина.
Полицейские установили, что 34-летний житель Свердловской области после закрытия бара, будучи пьян, направился в продуктовый магазин для дальнейшего приобретения спиртного. Около магазина мужчина выбил ногой входную дверь и проник в помещение. Похитив спиртные напитки на сумму более одной тысячи рублей, нарушитель вернулся к выходу магазина. Выпив алкоголь, он решил взломать кассовый аппарат, в котором денег не оказалось. После чего злоумышленник присел отдохнуть и уснул на полу магазина.
Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. Известно, что на территорию района приезжает осуществлять ремонтные работы по договору.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».
ИСТОЧНИК KP.RU