СЕГОДНЯ 13:32 2019-03-15T13:32:09+03:00

В Югре задержан свердловчанин, уснувший на месте преступления. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

Обокрал сетевой магазин, сильно устал и прилёг поспать у кассы житель Свердловской области. Там его и задержали белоярские полицейские.

Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района поступило телефонное сообщение от директора одного из сетевых магазинов поселка Сосновка, о том, что в магазине возле кассы находится спящий мужчина.

Полицейские установили, что 34-летний житель Свердловской области после закрытия бара, будучи пьян, направился в продуктовый магазин для дальнейшего приобретения спиртного. Около магазина мужчина выбил ногой входную дверь и проник в помещение. Похитив спиртные напитки на сумму более одной тысячи рублей, нарушитель вернулся к выходу магазина. Выпив алкоголь, он решил взломать кассовый аппарат, в котором денег не оказалось. После чего злоумышленник присел отдохнуть и уснул на полу магазина.

Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. Известно, что на территорию района приезжает осуществлять ремонтные работы по договору.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

ИСТОЧНИК KP.RU