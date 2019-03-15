2019-03-15T13:32:09+03:00
Происшествия

В Югре задержан свердловчанин, уснувший на месте преступления

Мужчина выбил ногой дверь
Алена Кульмухаметова
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В Югре задержан свердловчанин, уснувший на месте преступления. Фото с сайта pixabay.comВ Югре задержан свердловчанин, уснувший на месте преступления. Фото с сайта pixabay.com
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Обокрал сетевой магазин, сильно устал и прилёг поспать у кассы житель Свердловской области. Там его и задержали белоярские полицейские.

Накануне в дежурную часть полиции Белоярского района поступило телефонное сообщение от директора одного из сетевых магазинов поселка Сосновка, о том, что в магазине возле кассы находится спящий мужчина.

Полицейские установили, что 34-летний житель Свердловской области после закрытия бара, будучи пьян, направился в продуктовый магазин для дальнейшего приобретения спиртного. Около магазина мужчина выбил ногой входную дверь и проник в помещение. Похитив спиртные напитки на сумму более одной тысячи рублей, нарушитель вернулся к выходу магазина. Выпив алкоголь, он решил взломать кассовый аппарат, в котором денег не оказалось. После чего злоумышленник присел отдохнуть и уснул на полу магазина.

Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества. Известно, что на территорию района приезжает осуществлять ремонтные работы по договору.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на кражу».

ИСТОЧНИК KP.RU

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