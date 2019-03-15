СЕГОДНЯ 12:37 2019-03-15T12:37:42+03:00

В Урае из-за непогоды возник затор на переправе через Конду. Фото из соцсетей

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Сильный порывистый ветер и снегопады, обрушившиеся на Югру 15 марта стали причиной серьезного автомобильного затора на переправе через реку Конда в районе посёлка Мулымья Кондинского района.

На переправе образовались снежные заносы. Проблему оперативно устранила тяжелая техника предприятия "Северавтодор".

В связи со снежным штормом закрыты все выезды из города.

В пресс-службе администрации города Урай сообщили, что официального запрета на выезд нет. Сотрудники Госавтоинспекции из-за штормового предупреждения предостерегают водителей Урая и Кондинского района об опасности передвижения на большие расстояния в такую погоду. Особенно это касается зимника на Тюмень через Верхнюю и Нижнюю Тавду. Сотрудники ДПС выпускают машины из города только "связками" по 3- 4 автомобиля.

Напомним, что ранее зимник из Урая на Тюмень был «раскисшим». Легковые автомобили с трудом по нему передвигались.

ИСТОЧНИК KP.RU