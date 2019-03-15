Жителей Югры приглашают принять участие в конкурсе «Великие имена России»

СЕГОДНЯ 11:59 2019-03-15T11:59:00+03:00

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Порядок присвоения имен выдающихся деятелей страны отдельным географическим объектам утвердило правительство России.

Согласно документу, предложения о присвоении географическим объектам имен выдающихся деятелей рассматриваются федеральным правительством по представлению общественной палаты государства.

По замыслу организаторов, второй этап федерального проекта «Великие имена России» пройдет в 2019 году. Он предусматривает проведение общественного конкурса на разработку уникальных дизайн-макетов экспозиций на территории аэропортов.

Процедура согласования проходит в двадцатидневный срок. Окончательное решение о присвоении принимает президент России.

Напомним, что практику присвоения имен выдающихся деятелей отдельным географическим объектам, в том числе аэропортам, морским портам и железнодорожным станциям, утвердил глава государства Владимир Путин указом от 28 ноября 2018 года. Решение направлено на увековечивание памяти выдающихся государственных, военных и общественных деятелей, представителей науки, искусства, культуры, спорта и других лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством.

С 11 октября по 23 декабря 2018 года в рамках общественной инициативы был проведен всероссийский конкурс «Великие имена России», нацеленный на всенародный выбор имен выдающихся соотечественников для присвоения крупным аэропортам страны. В федеральном проекте приняли участие свыше 6 миллионов россиян.

По итогам конкурса было определено 46 имен, которые могут быть присвоены аэропортам в 39 регионах. От Югры в федеральном проекте участвовали воздушные гавани Нижневартовска и Сургута. По итогам финального голосования аэропорт Сургута будет назван именем первооткрывателя югорской нефти Фармана Салманова, а аэропорт Нижневартовска – легендарного нефтяника Виктора Муравленко.

ИСТОЧНИК KP.RU