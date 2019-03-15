2019-03-15T11:55:49+03:00
Происшествия

Жительница Югры назвала пароль и лишилась полумиллиона рублей с банковской карты

Женщина поверила звонку из «банка»
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с банковской карты.

Женщине поступил звонок с московского телефонного номера, звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом разблокировки её банковской карты злоумышленник понудил ее назвать данные банковской карты и коды, пришедшие в смс-сообщении. В результате женщина лишилась более 530 000 рублей.

Еще одной жертвой мошенников стала 40-летняя жительница окружной столицы. Женщине пришло сообщение на сотовый телефон, содержащее вирус. В результате злоумышленники похитили более 11 000 рублей, находящихся на счете заявительницы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пассажиры самолётов до Ханты-Мансийска приземлились в Ноябрьске
В Югре пройдут соревнования по конному спорту
В Югре задержан свердловчанин, уснувший на месте преступления
В Урае из-за непогоды возник затор на переправе через Конду
Жителей Югры приглашают принять участие в конкурсе «Великие имена России»
В Ханты-Мансийске на борьбу со снегопадом вывели всю спецтехнику
Аренда приносит прибыль жильцам многоквартирных домов в Нижневартовске
Житель Лангепаса обокрал собутыльника
Нищая пенсионерка из Сургута едет к дочери в Новосибирск
Сургутянин с авторазбора укатил три колеса
В Югру идут 20-градусные морозы
Двое сургутян перевели деньги интернет-мошенникам
Югорчанин получил год колонии за удар полицейскому
В Ханты-Мансийске создают интерактивный музейный комплекс
В Югре водитель «Лада Гранта» столкнулся с двумя грузовиками и остался жив