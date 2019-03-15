Жительница Югры назвала пароль и лишилась полумиллиона рублей с банковской карты

СЕГОДНЯ 11:55 2019-03-15T11:55:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в дежурную часть полиции Ханты-Мансийска обратилась местная жительница с заявлением о краже денег с банковской карты.

Женщине поступил звонок с московского телефонного номера, звонивший представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Под предлогом разблокировки её банковской карты злоумышленник понудил ее назвать данные банковской карты и коды, пришедшие в смс-сообщении. В результате женщина лишилась более 530 000 рублей.

Еще одной жертвой мошенников стала 40-летняя жительница окружной столицы. Женщине пришло сообщение на сотовый телефон, содержащее вирус. В результате злоумышленники похитили более 11 000 рублей, находящихся на счете заявительницы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU