СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-15T11:38:38+03:00

В Ханты-Мансийске на борьбу со снегопадом вывели всю спецтехнику. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

Осадки будут идти не менее суток

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На Югру обрушился циклон, который принёс метели, снегопады, дожди и сильный ветер. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

По словам директора департамента городского хозяйства Сергея Волчкова, на очистке дорог задействовано 118 единиц различной снегоуборочной техники, в том числе, принадлежащей управляющим компаниям. Вручную расчищают снег 220 человек.

Основной упор делается на улицы, по которым двигается общественный транспорт, территории, прилегающие к социальным объектам.

По прогнозам метеорологов, снегопад в Ханты-Мансийске будет продолжаться еще не менее суток.

Управление МЧС по Югре напоминают о рисках, связанных с непогодой. Как правило, в такой период осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололед способствует росту дорожно-транспортных происшествий. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам.

Напомним, всего с начала этой зимы с улиц города вывезено около 800 тысяч кубометров снега, для сравнения за весь зимний период прошлого года было вывезено почти один миллион кубометров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU