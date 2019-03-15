2019-03-15T11:38:38+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске на борьбу со снегопадом вывели всю спецтехнику

Осадки будут идти не менее суток
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Ханты-Мансийске на борьбу со снегопадом вывели всю спецтехнику. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске на борьбу со снегопадом вывели всю спецтехнику. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
Изменить размер текста:

На Югру обрушился циклон, который принёс метели, снегопады, дожди и сильный ветер. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме.

По словам директора департамента городского хозяйства Сергея Волчкова, на очистке дорог задействовано 118 единиц различной снегоуборочной техники, в том числе, принадлежащей управляющим компаниям. Вручную расчищают снег 220 человек.

Основной упор делается на улицы, по которым двигается общественный транспорт, территории, прилегающие к социальным объектам.

По прогнозам метеорологов, снегопад в Ханты-Мансийске будет продолжаться еще не менее суток.

Управление МЧС по Югре напоминают о рисках, связанных с непогодой. Как правило, в такой период осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололед способствует росту дорожно-транспортных происшествий. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам.

Напомним, всего с начала этой зимы с улиц города вывезено около 800 тысяч кубометров снега, для сравнения за весь зимний период прошлого года было вывезено почти один миллион кубометров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пассажиры самолётов до Ханты-Мансийска приземлились в Ноябрьске
В Югре пройдут соревнования по конному спорту
В Югре задержан свердловчанин, уснувший на месте преступления
В Урае из-за непогоды возник затор на переправе через Конду
Жителей Югры приглашают принять участие в конкурсе «Великие имена России»
Жительница Югры назвала пароль и лишилась полумиллиона рублей с банковской карты
Аренда приносит прибыль жильцам многоквартирных домов в Нижневартовске
Житель Лангепаса обокрал собутыльника
Нищая пенсионерка из Сургута едет к дочери в Новосибирск
Сургутянин с авторазбора укатил три колеса
В Югру идут 20-градусные морозы
Двое сургутян перевели деньги интернет-мошенникам
Югорчанин получил год колонии за удар полицейскому
В Ханты-Мансийске создают интерактивный музейный комплекс
В Югре водитель «Лада Гранта» столкнулся с двумя грузовиками и остался жив