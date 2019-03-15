В Ханты-Мансийске на борьбу со снегопадом вывели всю спецтехнику
На Югру обрушился циклон, который принёс метели, снегопады, дожди и сильный ветер. Дорожные службы работают в круглосуточном режиме.
По словам директора департамента городского хозяйства Сергея Волчкова, на очистке дорог задействовано 118 единиц различной снегоуборочной техники, в том числе, принадлежащей управляющим компаниям. Вручную расчищают снег 220 человек.
Основной упор делается на улицы, по которым двигается общественный транспорт, территории, прилегающие к социальным объектам.
По прогнозам метеорологов, снегопад в Ханты-Мансийске будет продолжаться еще не менее суток.
Управление МЧС по Югре напоминают о рисках, связанных с непогодой. Как правило, в такой период осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололед способствует росту дорожно-транспортных происшествий. Необходимо строго соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим, соблюдать дистанцию, заранее снижать скорость, приближаясь к автобусным остановкам и пешеходным переходам.
Напомним, всего с начала этой зимы с улиц города вывезено около 800 тысяч кубометров снега, для сравнения за весь зимний период прошлого года было вывезено почти один миллион кубометров снега.
ИСТОЧНИК KP.RU