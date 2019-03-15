Житель Лангепаса обокрал собутыльника

СЕГОДНЯ 10:46 2019-03-15T10:46:56+03:00

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Недалеко ушёл нетрезвый житель Лангепаса после кражи. Молодой человек порядком «наследил» и попал в руки оперативников.

- В Лангепасе правоохранителями установлен подозреваемый в краже денег. 28-летний нарушитель, находясь в доме по улице Минской, при распитии спиртных напитков с заявителем, похитил у последнего 4000 рублей и банковскую карту. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 51 преступление, раскрыто 38, из них: хулиганство, один случай грабежа, 3 мошенничества, 11 краж и 6 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU