СЕГОДНЯ 10:33 2019-03-15T10:33:42+03:00

Нищая пенсионерка из Сургута едет к дочери в Новосибирск. Фото из соцсети Вконтакте

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Пожилая женщина из Сургута больше не будет просить милостину у торгового центра «Богатырь». Горожане помогли ей рассчитаться с долгами и купить билет до Новосибирска, где живёт её дочь.

Неделей ранее жительница Сургута опубликовала в соцсетях о бабушке, которой нужна помощь. Женщина рассказала, что красивая и опрятная бабушка – «просто одуванчик» каждый день милостыню.

Пожилая женщина более 20 лет работает в Сургуте и ранее работала в детском саду. Вышла на пенсию, которой не хватает на оплату даже съёмной комнаты.

- Из жилья есть дача, где ни отопления, ни воды, ни ремонта. Летом садит что-то, тем и живёт. Ягоды собирает и продаёт, травы лесные, вербу. Когда-то работала воспитателем в саду. Такая она бодрая и жизнерадостная, но жизнь тяжёлая несёт свой след. Пенсии не хватает даже заплатить коммуналку в съёмной комнате, - писала сургутянка.

Известно, что летом старушка сломала ногу и ей требуется дорогостоящее лечение. Найти выход из положения сама она не смогла и обратилась за помощью к неравнодушным сургутянам.

Горожане откликнулись на пост и стали помогать бабушке.

Сотрудники торгового центра, которые работают на первом этаже и из окон видели бабушку каждый день, рассказывают, что 8 марта, когда и разошлась по социальным сетям Сургута история про бабушку Веру, к ней действительно подходило много горожан.

- Кто-то тортик ей подарил, кто-то цветочки принес. А после того, как о ней написали, одна женщина ей вынесла из аптеки пакет с лекарствами, а семейная пара принесла два пакета с продуктами, - говорят очевидцы.

Собранных денег пожилой женщине хватило на расчёт по долгам и покупку билетов до Новосибирска. Бабушка покидает Сургут.

ИСТОЧНИК KP.RU