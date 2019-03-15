2019-03-15T09:52:27+03:00
Происшествия

Сургутянин с авторазбора укатил три колеса

Мужчина был задержан
Алена Кульмухаметова
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Кражу колёс обнаружили сотрудники фирмы по авторазбору и обратились в полицию Вора нашли по горячим следам.

- В Сургуте сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Находясь на территории авторазборки по улице 30 лет Победы, мужчина похитил 3 колеса стоимостью 15 000 рублей. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 3 ранее зарегистрированных преступления: одно мошенничество, один случай телесных повреждений и незаконный сбыт наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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