2019-03-15T09:40:15+03:00
Общество

В Югру идут 20-градусные морозы

Дороги превратятся в каток
Алена Кульмухаметова
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В Югру идут 20-градусные морозыВ Югру идут 20-градусные морозыФото: Татьяна Коркина
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Прошедшая неделя с 7 по 12 марта в Ханты-Мансийском автономном округе была относительно теплая со снегом, мокрым снегом и сильным ветром.

Высота снежного покрова за неделю уменьшилась на 1-3 см и 13 марта составила 55-84 см.

По данным «Центроспас-Югория», опасных явлений погоды в предстоящем периоде не ожидается. С 14 по 20 марта в Югре ожидается неустойчивая погода, в начале и конце периода: относительно теплая с осадками в виде снега, мокрого снега и дождя, 15-16 марта метель, преобладающая температура +3,-5°; 16-17 марта ожидается похолодание днем до -5,-10°, ночью до -15,-20°; без осадков. В этой связи на дорогах ожидается гололёд.

Напоминаем, что с 7 марта введены ограничения грузоподъемности зимних автомобильных дорог Ханты-Мансийского, Октябрьского, Советского, Березовского и Белоярского районов до 15 тонн, Кондинского района до 10 тонн, Сургутского района до 5 тонн.

Сегодня, 15 марта, в Югре объявлено штормовое предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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