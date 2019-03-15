Двое сургутян перевели деньги интернет-мошенникам

СЕГОДНЯ 08:59 2019-03-15T08:59:38+03:00

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Жители Югры продолжают переводить деньги мошенникам с сайтов магазинов и объявлений, не видя товара.

Так, в Сургутском районе житель Лянтора хотел приобрести через популярный сайт объявлений снегоуборочную технику. Заинтересовавшись привлекательной ценой¸ он связался с продавцом и перевел ему деньги за товар в сумме более 20 тысяч рублей. Денег и товара он не дождался.

А 39-летняя жительница Сургута в интернет-магазине оформила заказ на колыбельную для ребенка и с помощью онлайн сервиса перевела 12 тысяч рублей. После чего, на электронную почту заявительницы поступило письмо с информацией о том, что заказ принят и готов к отправке, но по истечению срока доставки, товара женщина так и не дождалась, а «продавец» перестал отвечать на звонки.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU