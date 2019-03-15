2019-03-15T08:42:54+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске создают интерактивный музейный комплекс

Стела «Первооткрывателям земли Югорской» должна стать местом для отдыха жителей и гостей города
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске создают интерактивный музейный комплекс. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске создают интерактивный музейный комплекс. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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В окружной столице Югры обсудили создание интерактивной площадки, как части городского музейного комплекса в здании памятного знака-стелы «Первооткрывателям земли Югорской».

- Наша задача – создать в этом здании одну из лучших музейных программ с применением самых передовых технологий, и самое посещаемое место в Югре, - нацелил коллег глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Напомним, по замыслу городской администрации стела «Первооткрывателям земли Югорской» должна стать местом для отдыха жителей и гостей города. Планируется создание музея «Ханты-Мансийск: с древних времен до наших дней».

Специалисты IT-компании в течение трех месяцев подготовят предложения и представят технические и мультимедийные решения для наполнения будущей интерактивной площадки музея.

В перспективе, пространство, прилегающее к объекту, также будет благоустроено и оборудовано для отдыха хантымансийцев и гостей города, проведения культурно-массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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