СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-15T08:15:40+03:00

В Югре водитель «Лада Гранта» столкнулся с двумя грузовиками и остался жив. Фото с сайта pixabay.com

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Массовое ДТП устроил накануне, 14 марта, водитель легковушки на трассе в Нефтеюганском районе. Обошлось без жертв.

Как сообщили в Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 03:40 на 704 км автодороги «Нефтеюганск-Мамонтово» в Нефтеюганском районе 35-летний водитель за рулём «Лада Гранта» при обгоне не справился с управлением. Он столнулся с двигающимся впереди автомобилем «Урал». Затем автомобиль «Лада Гранта» от удара отбросило на встречку под «Камаз». В результате ДТП водитель Лады получил телесные повреждения.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы.

Задержано семь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двое – за отказ от медицинского освидетельствования и трое – за повторное управление в состоянии опьянения. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU