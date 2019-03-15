В Югре стали известны имена победителей конкурса «Славим человека труда»
В Ханты-Мансийске состоялся заочный региональный отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в отрасли «Народные художественные промыслы».
Как сообщает портал правительства Югры, участие в нем приняли 20 мастеров из Урая, Мегиона, Ханты-Мансийска, Югорска, Пыть-яха, Сургута и поселка Аган Нижневартовского района.
По результатам отборочного этапа жюри определило победителей, которые и представят Югру в финале конкурса в отрасли «Народные художественные промыслы». Он пройдёт 19-20 марта в города Тюмень.
Так, в номинации «Лучший мастер по художественной обработке дерева» лучшими стали: Олег Кузнецов (г. Югорск), Александр Синицын (г. Нягань), Лео Мари (г. Ханты-Мансийск).
В номинации «Лучший мастер по художественной обработке кости, рога» отмечены Александр Сайнахов (г. Сургут), Евгений Симкин (г. Ханты-Мансийск).
В номинации «Лучший мастер по художественному ручному ткачеству» победили Лариса Шестакова (г. Урай), Оксана Кулабухова (г. Сургут), Анна Зайцева (г. Югорск).
ИСТОЧНИК KP.RU