2019-03-15T07:57:15+03:00
Общество

В Югре стали известны имена победителей конкурса «Славим человека труда»

Участив в нем приняли 20 человек
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске состоялся заочный региональный отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в отрасли «Народные художественные промыслы».

Как сообщает портал правительства Югры, участие в нем приняли 20 мастеров из Урая, Мегиона, Ханты-Мансийска, Югорска, Пыть-яха, Сургута и поселка Аган Нижневартовского района.

По результатам отборочного этапа жюри определило победителей, которые и представят Югру в финале конкурса в отрасли «Народные художественные промыслы». Он пройдёт 19-20 марта в города Тюмень.

Так, в номинации «Лучший мастер по художественной обработке дерева» лучшими стали: Олег Кузнецов (г. Югорск), Александр Синицын (г. Нягань), Лео Мари (г. Ханты-Мансийск).

В номинации «Лучший мастер по художественной обработке кости, рога» отмечены Александр Сайнахов (г. Сургут), Евгений Симкин (г. Ханты-Мансийск).

В номинации «Лучший мастер по художественному ручному ткачеству» победили Лариса Шестакова (г. Урай), Оксана Кулабухова (г. Сургут), Анна Зайцева (г. Югорск).

ИСТОЧНИК KP.RU

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