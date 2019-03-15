Югорчанка отдала 50 тысяч рублей ради получения кредита
Накануне 24-летняя жительница поселка Талинка Октябрьского района ХМАО обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.
Стражам порядка женщина рассказала, что на одном из сайтов сети Интернет она оставила заявку на получение кредита. Через некоторое время ей перезвонили мошенники, которые представились сотрудниками банка и сообщили об одобрении кредита. Для получения денег девушка должна была подтвердить свою платежеспособность, оплатив страховку кредита и услуги курьера. Под различными предлогами злоумышленники вынудили потерпевшую перевести в общей сложности 51 тысячу рублей.
Кредита югорчанка так и не дождалась и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU