2019-03-15T07:53:21+03:00
Происшествия

Югорчанка отдала 50 тысяч рублей ради получения кредита

Денег она так и не получила
Алена Кульмухаметова
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Накануне 24-летняя жительница поселка Талинка Октябрьского района ХМАО обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Стражам порядка женщина рассказала, что на одном из сайтов сети Интернет она оставила заявку на получение кредита. Через некоторое время ей перезвонили мошенники, которые представились сотрудниками банка и сообщили об одобрении кредита. Для получения денег девушка должна была подтвердить свою платежеспособность, оплатив страховку кредита и услуги курьера. Под различными предлогами злоумышленники вынудили потерпевшую перевести в общей сложности 51 тысячу рублей.

Кредита югорчанка так и не дождалась и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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