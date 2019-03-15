СЕГОДНЯ 07:48 2019-03-15T07:48:26+03:00

В Югре по вине пьяных водителей произошло 16 ДТП. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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С начала года в Ханты-Мансийском автономном округе по вине пьяных водителей пострадали 23 человека. Всего по данным Госавтоинпекции за этот период произошло 16 дорожно-транспортных происшествий.

Окружная Госавтоинспекция обращает внимание жителей Югры на необходимость проявления ежедневной бдительности и незамедлительно сообщать о всех фактах «нетрезвого управления автомобилем» в дежурные части подразделений ГИБДД.

Напоминаем, что с 1 июля 2015 года повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования грозят виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU