2019-03-15T07:29:16+03:00
Общество

Погода в Югре 15 марта: сильный ветер, мокрый снег и гололёд

Местами возможен дождь
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 15 марта: сильный ветер, мокрый снег и гололёд. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреПогода в Югре 15 марта: сильный ветер, мокрый снег и гололёд. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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Сегодня в Югре объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в течение суток на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местами ожидаются: ветер порывами 19-24 метров в секунду, сильные осадки в виде мокрого снега и снега, метель, гололедные явления.

В пятницу 15 марта в Югре облачно с прояснениями. В большинстве районов осадки различной интенсивности, ночью по южным районам, днем по центральным и восточным районам – сильные осадки. Метель, гололедные явления. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, порывы до 19-24 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -4,-9 градусов, местами +2,-3 градусов, по северо-западным районам -11,-16 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, сильные осадки, метель. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -4,-6 градусов.

В Сургуте сильный снегопад, облачно. Ветер восточный, северо-восточный 10-19 метров в секунду. Температура воздуха:-1,0 градусов.

В Нижневартовске облачно, снегопад, дождь. Ветер восточный, юго-восточный 8-12 метров в секунду. Температура воздуха: -2, +1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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