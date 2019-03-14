Погорельцы из Нижневартовска контролируют ремонт кровли дома

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-14T15:59:43+03:00

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В Нижневартовске продолжают восстанавливать кровлю дома №49 по улице Чапаева, где 12 февраля произошло возгорание. Ход работ лично проконтролировал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

Крыша дома пострадала больше всего – кровля здания практически полностью сгорела. Пожарные предотвратили распространение огня в квартиры. На ремонт крыши средства выделены из резервного фонда.

- 7 марта администрация города, выступающая заказчиком восстановительных работ, заключила контракт с подрядной организацией. Срок выполнения работ по договору – два месяца. Ориентировочно 7 мая подрядчик должен завершить ремонт кровли. Полное восстановление крыши и мероприятия по усилению конструкций оцениваются примерно в 7,5 млн. рублей, - подчеркнул куратор городского блока ЖКХ.

Управляющая компания №2 будет контролировать проводимые мероприятия по ликвидации последствий пожара с привлечением жителей дома. А также включит желающих в состав комиссии, которая будет принимать работу подрядной организации. В нее также войдут представители администрации города, управляющей компании, общественники.

Как рассказал руководитель подрядной организации ООО «Прогресс» Андрей Боярских, в настоящее время на крыше проводят подготовительные мероприятия (демонтаж сгоревших конструкций, вывоз мусора).

- На данном этапе заняты восемь человек. Сейчас проводится так называемая грязная работа. Прежде чем поднять наверх чистые материалы, необходимо все очистить. Все материалы есть – это листовая сталь, утеплитель, деревянные конструкции. Планируем уложиться в обозначенные контрактом два месяца. Все конструктивы новой крыши будут обработаны огнезащитным веществом. Количество работников будет увеличено до 15 человек, - рассказал директор подрядной организации.

По результатам оценки, специалисты установили, что плиты-перекрытия над пятым этажом здания, а также фасадный утеплитель не пострадали. Фасад дома находится в удовлетворительном состоянии.

Причины пожара выясняют эксперты. Результаты расследования будут оперативно доведены до жильцов. Ситуацию на личном контроле держит руководитель муниципалитета Василий Тихонов. Информация доведена до губернатора Югры Натальи Комаровой.

Напомним, 12 февраля в пятиэтажном доме по адресу: улица Чапаева, 49, произошел пожар. В тушении были задействованы восемь единиц спецтехники, 40 человек личного состава МЧС России, спасатели управления ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU