В Сургуте нашли друзей мертвого с лавочки мужчины

СЕГОДНЯ 15:43 2019-03-14T15:43:57+03:00

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Полицейские Сургута нашли мужчин, которые выгрузили легко одетого мужчину из зеленого внедорожника и оставили его на лавочке у многоэтажного дома №2 на улице Островского.

Напомним, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к дому подъезжает автомобиль. Из него вышли несколько человек, вытащили из авто обездвиженного человека, оставили его у подъезда и уехали. Тело молодого мужчины на лавочке почти сразу обнаружили прохожие, которые и вызвали скорую помощь. Медики диагностировали смерть человека.

Один из друзей погибшего и водитель внедорожника рассказали следователям, что друг был жив, когда его оставили на улице. По его версии, мужчине стало плохо во время поездки на автомобиле, поэтому он попросил высадить его, чтобы подышать свежим воздухом, пишет URA.RU, ссылаясь на комментарий начальника пресс-службы УМВД Югры Ольги Абмайкиной. Друзья так и сделали, после чего уехали. В результате мужчина скончался от остановки сердца. Есть подозрение, что мужчина скончался от передозировки наркотиками.

Известно, что оба приятеля погибшего имеют судимости. У умершего сургутянина только за прошлый год было больше 70 административных правонарушений. Проверка по факту смерти мужчины продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU