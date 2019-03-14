2019-03-14T15:21:29+03:00
Спорт

В Ханты-Мансийске стартовали девятые Межрегиональные соревнования по биатлону

На открытии соревнований присутствовали олимпийская чемпионка и чемпионка мира Светлана Слепцова
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске стартовали девятые Межрегиональные соревнования по биатлону. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"В Ханты-Мансийске стартовали девятые Межрегиональные соревнования по биатлону. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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В окружной столице Югры стартовали девятые Межрегиональные соревнования по биатлону на призы Олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой среди юношей и девушек 2004-2005 годов рождения.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», в соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Октябрьского района, Свердловской области, Нижневартовска, Нягани, Сургута, Урая, Ханты-Мансийска, Кондинского и Сургутского районов.

На открытии соревнований присутствовали олимпийская чемпионка и чемпионка мира Светлана Слепцова.

- Я приветствую всех на своих традиционных соревнованиях, — обратилась к параду открытия Светлана Слепцова. — В следующем году они будут десятыми, юбилейными. Мне очень приятно видеть вас: молодых, красивых, спортивных. Когда-то я была такой же маленькой и стремилась к большим победам. Поэтому я желаю вам удачи, терпения, меткой стрельбы, быстрой лыжни и хорошего финиша.

Сегодня спортсмены вышли на старт индивидуальной гонки на 6 км для юношей и 5 км для девушек. За каждый промах из пневматического оружия спортсмен получал временной штраф. Следующая гонка состоится 16 марта. В субботу спортсмены будут соревноваться на спринтерских дистанциях 4,5 и 3,5 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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