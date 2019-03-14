2019-03-14T14:58:02+03:00
Происшествия

Ни ружья, ни денег не дождался житель Югры из интернет-магазина

В дело вмешалась полиция
Алена Кульмухаметова
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Житель посёлка Приобье Октябрьского района Югры в феврале 2019 года решил приобрести в сети Интернет пневматическое ружье. Мужчина нашёл товар на сайте, оплатил его, но посылки не дождался.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 46-летний приобчанин связался по электронной почте с менеджером сайта и сообщил о намерении приобрести ружье, получив его наложенным платежом. С предложенными условиями сделки представитель интернет-магазина не согласился и пояснил, что необходимо оплатить 100% стоимость товара.

Ознакомившись на странице магазина с наличием страховки от недобросовестных продавцов, потерпевший перевел 33 тысячи рублей на указанный в переписке банковский счет. Спустя две недели, так и не получив оплаченное ружье, мужчина решил вернуть свои деньги. От менеджера интернет-магазина ему стало известно, что данная заявка будет рассмотрена в течение 21 дня.

Просьба выслать трек отслеживания маршрута товара была отклонена. До настоящего времени ружье мужчина не получил, деньги не возвращены. Объявление о продаже пневматического ружья было удалено со страницы интернет-магазина.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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