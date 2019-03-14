Вартовчанам предлагают собирать мусор по двухконтейнерной системе

СЕГОДНЯ 14:49 2019-03-14T14:52:15+03:00

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Специалисты управления по природопользованию и экологии администрации города Нижневартовск разработали памятку о новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципалитета.

Как сообщили в администрации города, с 1 января начат переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Мероприятие нацелено на сокращение количества отходов, подлежащих захоронению, и увеличение объема мусора, направляемого на повторное использование.

Достичь желаемого результата можно только путем раздельного накопления отходов, который будет осуществляться по двухконтейнерной системе. Жителям города необходимо использовать контейнеры следующим образом: с наклейкой желтого цвета – для складирования «смешанных сухих» отходов (макулатура, пластик, стекло, металл); с наклейкой серого цвета (контейнер или мусоропровод) – для «влажных» отходов (пищевые отходы, загрязненная продуктами питания упаковка, средства личной гигиены и другие несортируемые отходы).

Опасные отходы, такие как отработанные люминесцентные лампы, термометры, батарейки, необходимо помещать в специализированный оранжевый контейнер «Экобокс».

ИСТОЧНИК KP.RU