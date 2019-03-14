Югорчанин поверил рекламе с Димой Маликовым и остался без денег

СЕГОДНЯ 14:40 2019-03-14T14:40:21+03:00

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Житель поселка Приобье Октябрьского района Югры увидел в социальной сети «Одноклассники» рекламу с изображением певца Дмитрия Маликова и официальным логотипом «Сбербанк Онлайн». В рекламе сообщалось, что в честь праздничных дней банк дарит своим клиентам 5 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 46-летний югорчанин заинтересовался предложением и перешел по ссылке, где просмотрел видео с описанием алгоритма получения денежного бонуса.

Сельчанин зарегистрировался на сайте bank12.zzz.com.ua, после чего поделился с мошенниками логином от личного кабинета и номером своей банковской карты. Вскоре потерпевшему поступило на телефон смс-сообщение с паролем для входа в интернет-банк, который он также сообщил. В результате произведенных манипуляций аферисты за несколько операций перевели себе 4 тысяч 200 рублей. При этом мужчина пояснил, что знал о подобных случаях мошенничества, но логотип известного банка и подробное видео о получении «легких денег» вызвали доверие пострадавшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU