2019-03-14T14:40:21+03:00
Происшествия

Югорчанин поверил рекламе с Димой Маликовым и остался без денег

Мужчина мечтал получить подарок
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Югорчанин поверил рекламе с Димой Маликовым и остался без денегЮгорчанин поверил рекламе с Димой Маликовым и остался без денегФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Житель поселка Приобье Октябрьского района Югры увидел в социальной сети «Одноклассники» рекламу с изображением певца Дмитрия Маликова и официальным логотипом «Сбербанк Онлайн». В рекламе сообщалось, что в честь праздничных дней банк дарит своим клиентам 5 тысяч рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, 46-летний югорчанин заинтересовался предложением и перешел по ссылке, где просмотрел видео с описанием алгоритма получения денежного бонуса.

Сельчанин зарегистрировался на сайте bank12.zzz.com.ua, после чего поделился с мошенниками логином от личного кабинета и номером своей банковской карты. Вскоре потерпевшему поступило на телефон смс-сообщение с паролем для входа в интернет-банк, который он также сообщил. В результате произведенных манипуляций аферисты за несколько операций перевели себе 4 тысяч 200 рублей. При этом мужчина пояснил, что знал о подобных случаях мошенничества, но логотип известного банка и подробное видео о получении «легких денег» вызвали доверие пострадавшего.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погорельцы из Нижневартовска контролируют ремонт кровли дома
В Сургуте нашли друзей мертвого с лавочки мужчины
В Ханты-Мансийске стартовали девятые Межрегиональные соревнования по биатлону
Ни ружья, ни денег не дождался житель Югры из интернет-магазина
Вартовчанам предлагают собирать мусор по двухконтейнерной системе
В Югре с зимника эвакуированы три человека
Сургутянка сняла кольцо со спящего мужчины и сдала в ломбард ради алкоголя
Необоснованного роста коммунальных платежей в Югре не будет
В Сургуте на вокзале задержан серийный вор
В Ханты-Мансийске счета за электроэнергию включили в единый платёжный документ
В Югре на 12 лет тюрьмы осудили за наркотики жителя Алтая
В Югре готовится к запуску официальный сайт Всемирной шахматной олимпиады
В Нягани воришка похитил банковскую карту и снял с нее приличную сумму денег
В многоэтажках Нижневартовска выход на крышу блокирует «умный» замок
В Югре объявлено штормовое предупреждение