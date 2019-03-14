В Югре с зимника эвакуированы три человека

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-14T14:23:40+03:00

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Трёх человек с автозимника в Ханты-Мансийском районе эвакуировали сотрудники «Центроспас-Югории».

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мобильный поисково-спасательный отряд поздно вечером 13 марта выезжал на 35-40 км автозимника «Ханты-Мансийск – Согом», где требовалась помощь в эвакуации людей.

Поисковая группа прибыла к месту вызова уже за полночь. Спасатели обнаружили сломанный автомобиль «Нива» и трех человек. Люди в медицинской помощи не нуждались, спасатели эвакуировали пострадавших в Ханты-Мансийск.

Напомним, на территории Кондинского и Ханты-Мансийского районов снижена грузоподъемность ледовых переправ, в связи с устойчивым потеплением и изменениями структуры ледового покрова. На переправах Кондинского района введено ограничение до 10 тонн, в Ханты-Мансийском районе – до 15 тонн, на остальной территории округа для «ледовых мостов» продолжает действовать ограничение грузоподъемности до 30 тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU